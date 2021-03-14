SpaceX запустила нову партію інтернет-супутників Starlink
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 стартувала в американському штаті Флорида з групою із 60 інтернет-супутників Starlink. Про це компанія SpaceX повідомила у Twitter, пише УНН.
Деталі
Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал (Флорида) о 6:01 за місцевим часом. Перший ступінь ракети традиційно сів на плавучу платформу в Атлантиці для подальшого використання.
Розгортання 60 супутників підтверджено.
Liftoff! pic.twitter.com/V3vn9PolF0— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021
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Доповнення
Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Реалізація проекту почалася в лютому 2018 року. Його мета - забезпечити доступ до високошвидкісного інтернету в будь-якій точці планети. Всього на першому етапі створення мережі планується запустити близько 12 тисяч супутників.
Уже зараз компанія запустила тестування інтернету серед звичайних користувачів. За обладнання для прийому і відправки сигналу потрібно заплатити 499 дол., щомісячна абонентська плата становить 99 дол.
Розробник обіцяє швидкість скачування від 50 до 150 Мб/с.