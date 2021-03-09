У США SpaceX розраховують підключати рухомий транспорт до інтернету через мережу Starlink

Деталі

Він наводить витяги з документів, які фірма подала в Федеральну комісію із зв’язку (ФКЗ) США. З них випливає, що SpaceX запитує дозволу на те, щоб бездротовий широкосмуговий зв’язок, який забезпечується за рахунок Starlink, був доступний “для транспорту, що рухається в США і рухомих судів і літальних апаратів по всьому світу”. Для цього компанії потрібно включити в її мережу Starlink нові компоненти, в тому числі наземні.

Довідково

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг. За оцінкою SpaceX, запуск в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдуться в 10 млрд доларів.

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