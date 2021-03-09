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В США SpaceX рассчитывают подключать движущийся транспорт к интернету через сеть Starlink

В США SpaceX рассчитывают подключать движущийся транспорт к интернету через сеть Starlink

Киев  •  УНН

 • 20175 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Американская компания SpaceX рассчитывает обеспечить возможность подключения подвижных транспортных средств к интернету с помощью ее микроспутников Starlink. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC, передает УНН.

Детали

Он приводит выдержки из документов, которые фирма подала в Федеральную комиссию по связи (ФКС) США. Из них следует, что SpaceX просит разрешения на то, чтобы беспроводная широкополосная связь, которая обеспечивается за счет Starlink, была доступна “для транспорта, движущегося в США и подвижных судов и летательных аппаратов по всему миру”. Для этого компании нужно включить в ее сеть Starlink новые компоненты, в том числе наземные.

Справка

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввода их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.

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