SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом компания SpaceX сообщила в Twitter, пишет УНН.
Детали
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 6:01 по местному времени. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для дальнейшего использования.
Развертывание 60 спутников подтверждено.
Liftoff! pic.twitter.com/V3vn9PolF0- SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn- SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021
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Дополнение
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 000 спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала нужно заплатить 499 долл., ежемесячная абонентская плата составляет 99 долл.
Разработчик обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с.