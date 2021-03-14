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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42099 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60327 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107241 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143044 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194685 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278936 просмотра

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Актуальное
SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink

Киев  •  УНН

 • 16965 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом компания SpaceX сообщила в Twitter, пишет УНН.

Детали

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 6:01 по местному времени. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для дальнейшего использования.

Развертывание 60 спутников подтверждено.

Liftoff! pic.twitter.com/V3vn9PolF0

- SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn

- SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США SpaceX рассчитывает подключать движущийся транспорт к интернету через сеть Starlink

Дополнение

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 000 спутников.

Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала нужно заплатить 499 долл., ежемесячная абонентская плата составляет 99 долл.

Разработчик обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с.

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