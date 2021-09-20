Соціал-демократ Шольц переміг на останніх дебатах кандидатів у канцлери Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Віце-канцлер, міністр фінансів ФРН і кандидат на канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц переміг на третіх теледебатах основних претендентів на посаду очільника уряду країни. Про це свідчать представлені dpa результати опитування, проведеного інститутом Forsa, повідомляє УНН.
Деталі
Згідно з опитуванням, 42% глядачів проголосували за Шольца, 27% віддали свої голоси лідеру Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу Арміну Лашету і 25% кандидату від “зелених” Анналені Бербок.
Повідомляється, що велика частина дебатів стосувалася підвищення мінімальної заробітної плати в Німеччині, того, як поводитися з допомогою з безробіття і як пом’якшити наслідки зміни клімату. Кандидати коротко торкнулися питання внутрішньої безпеки та інших тем.
Доповнення
Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.
На них будуть обрані члени 20-го скликання Бундестагу (федерального парламенту Німеччини), які в подальшому оберуть нового канцлера країни. Це будуть перші з 2005 року вибори, на яких Християнсько-демократичний союз не буде очолювати Ангела Меркель.
Парламентські вибори 2021 року будуть останніми в Німеччині, на яких голосування буде проходити в паперовому вигляді, всі наступні будуть електронними.
Нагадаємо, що за шість тижнів до федеральних виборів СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини) вперше обігнала “зелених”.