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Соціал-демократ Шольц переміг на останніх дебатах кандидатів у канцлери Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Віце-канцлер, міністр фінансів ФРН і кандидат на канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц переміг на третіх теледебатах основних претендентів на посаду очільника уряду країни. Про це свідчать представлені dpa результати опитування, проведеного інститутом Forsa, повідомляє УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, 42% глядачів проголосували за Шольца, 27% віддали свої голоси лідеру Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу Арміну Лашету і 25% кандидату від “зелених” Анналені Бербок.

Повідомляється, що велика частина дебатів стосувалася підвищення мінімальної заробітної плати в Німеччині, того, як поводитися з допомогою з безробіття і як пом’якшити наслідки зміни клімату. Кандидати коротко торкнулися питання внутрішньої безпеки та інших тем.

Доповнення

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.

На них будуть обрані члени 20-го скликання Бундестагу (федерального парламенту Німеччини), які в подальшому оберуть нового канцлера країни. Це будуть перші з 2005 року вибори, на яких Християнсько-демократичний союз не буде очолювати Ангела Меркель.

Парламентські вибори 2021 року будуть останніми в Німеччині, на яких голосування буде проходити в паперовому вигляді, всі наступні будуть електронними.

Нагадаємо, що за шість тижнів до федеральних виборів СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини) вперше обігнала “зелених”.

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