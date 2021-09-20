Социал-демократ Шольц победил на последних дебатах кандидатов в канцлеры Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ и кандидат на канцлера Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц победил на третьих теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствуют представленные dpa результаты опроса, проведенного институтом Forsa, сообщает УНН.
Детали
Согласно опросу, 42% зрителей проголосовали за Шольца, 27% отдали свои голоса лидеру Христианско-демократического и Христианско-социального союза Армину Лашету и 25% кандидату от “зеленых” Анналене Бербок.
Сообщается, что большая часть дебатов касалась повышения минимальной заработной платы в Германии, того, как обращаться с пособиями по безработице и как смягчить последствия изменения климата. Кандидаты кратко затронули вопросы внутренней безопасности и другие темы.
Дополнение
Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.
На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем изберут нового канцлера страны. Это будут первые с 2005 года выборы, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель.
Парламентские выборы 2021 года будут последними в Германии, на которых голосование будет проходить в бумажном виде, все последующие будут электронными.
Напомним, что за шесть недель до федеральных выборов СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) впервые обогнала “зеленых”.