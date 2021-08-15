Выборы в Германии: социал-демократическая партия впервые за год обогнала "зеленых"

КИЕВ. 15 августа. УНН. За шесть недель до федеральных выборов СДПГ (социал-демократическая партия Германии) впервые обогнала "зеленых". На этой неделе социал-демократы получили 20% голосов - на два процента больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bild.