Вибори в Німеччині: соціал-демократична партія вперше за рік обігнала "зелених"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За шість тижнів до федеральних виборів СДПН (соціал-демократична партія Німеччини) вперше обігнала "зелених". Цього тижня соціал-демократи отримали 20% голосів - на два відсотки більше, ніж на попередньому тижні. Про це інформує УНН з посланням на видання Bild.
Деталі
За даними "BamS", "зелені" зберегли свою позицію підтримки на рівні 18%. Партія ВДП отримала 12% підтримки.
Тим часом, триває тенденція до зниження підтримки союзу ХДС/ХСС. Підтримка союзу становить 25%. За даними "BamS", АДГ має підтримку на рівні 11%, а ліві - мають 7% голосів виборців.
Кандидат на посаду канцлера від СДПН Олаф Шольц цього тижня отримав 29% підтримки від виборців, і це найвищі показники, які Шольц отримав в цій виборчій кампанії.
Кандидат на посаду канцлера від "зелених" Анналена Бербок, яка почала виборчу кампанію 14 тижнів тому з показником схвалення 26%, могла б отримати 13% голосів.
30% виборців заявили, що не хочуть голосувати ні за одного з кандидатів.
Доповнення
Нагадаємо, парламентські вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня.
На них будуть обрані члени 20-го скликання Бундестагу (федерального парламенту Німеччини), які в подальшому оберуть нового канцлера країни. Це будуть перші з 2005 року вибори, на яких Християнсько-демократичний союз не буде очолювати Ангела Меркель.
Парламентські вибори 2021 року будуть останніми в Німеччині, на яких голосування буде проходити в паперовому вигляді, всі наступні будуть електронними.