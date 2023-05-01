Сотні тисяч людей вийшли на акцію протесту проти пенсійної реформи у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Профспілки Франції хочуть використати 1 травня, Міжнародний день трудящих, для мобілізації нових протестів проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, яка вже ухвалена. Про це УНН інформує з посиланням на AFP, AP і Reuters.
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Влада очікує від 500 000 до 650 000 учасників у більш ніж 300 мітингах по всій країні в понеділок.
Центристський уряд Макрона розглядає пенсійну реформу, яка підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років як вирішену угоду. Проте профспілки та деякі представники опозиції не відмовилися від боротьби і хочуть завадити реалізації законопроекту.
Страйки вже тривали протягом довгих вихідних і навіть порушили повітряне сполучення у Франції.
Лише у Парижі цього понеділка очікується близько 100 000 демонстрантів, а поліція готується до заворушень.
Головний марш у Парижі розпочався о 12:00 за Гринвічем за традиційним маршрутом протесту від площі Республіки до площі Нації, і в той же момент раптово почалася сильна злива.
Поліція в останній момент отримала добро на використання дронів як запобіжний засіб після того, як паризький суд відхилив клопотання правозахисних груп про заборону їх використання.
Поліція застосувала сльозогінний газ у Тулузі на півдні Франції, коли під час демонстрацій спалахнула напруженість, а у південно-східному місті Ліон було підпалено автомобіль.
У західному місті Нант поліція також застосувала сльозогінний газ після закидання протестувальників снарядами, повідомили кореспонденти AFP. Було розбито вітрини магазину одягу Uniqlo.
У понеділок уперше з 2009 року усі вісім основних профспілок Франції приєдналися до заклику до протестів.
Додамо
Останні загальнонаціональні акції протесту проти пенсійної реформи пройшли два тижні тому після того, як Макрон офіційно ухвалив законопроект.