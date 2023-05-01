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Сотни тысяч людей вышли на акцию протеста против пенсионной реформы во Франции

Сотни тысяч людей вышли на акцию протеста против пенсионной реформы во Франции

Киев • УНН

 • 327103 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Профсоюзы Франции хотят использовать 1 мая, Международный день трудящихся, для мобилизации новых протестов против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, которая уже принята. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP, AP и Reuters.

Детали

Власти ожидают от 500 000 до 650 000 участников на более чем 300 митингах по всей стране в понедельник.

Центристское правительство Макрона рассматривает пенсионную реформу, которая повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет как решенную сделку. Однако профсоюзы и некоторые представители оппозиции не отказались от борьбы и хотят помешать реализации законопроекта.

Забастовки уже продолжались в течение долгих выходных и даже нарушили воздушное сообщение во Франции.

Только в Париже в этот понедельник ожидается около 100 000 демонстрантов, а полиция готовится к беспорядкам.

Главный марш в Париже начался в 12:00 по Гринвичу по традиционному маршруту протеста от площади Республики до площади Нации, и в тот же момент внезапно начался сильный ливень.

Полиция в последний момент получила добро на использование дронов в качестве меры предосторожности после того, как парижский суд отклонил ходатайство правозащитных групп о запрете их использования.

Полиция применила слезоточивый газ в Тулузе на юге Франции, когда во время демонстраций вспыхнула напряженность, а в юго-восточном городе Лион был подожжен автомобиль.

В западном городе Нант полиция также применила слезоточивый газ после забрасывания протестующих снарядами, сообщили корреспонденты AFP. Были разбиты витрины магазина одежды Uniqlo.

В понедельник впервые с 2009 года все восемь основных профсоюзов Франции присоединились к призыву к протестам.

Добавим

Последние общенациональные акции протеста против пенсионной реформы прошли две недели назад после того, как Макрон официально принял законопроект.

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