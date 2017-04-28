Соняшникове насіння може містити смертельно небезпечний токсин - американські вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вчені Університету штату Мічиган (Michigan State University) в США з'ясували, що соняшникове насіння часто містять токсин, що виробляється пліснявими грибами, який становить загрозу для здоров'я населення в країнах з низьким рівнем економічного розвитку. Про це пише ScienceDaily, передає УНН.
Так, дослідження вчених показало, що соняшникове насіння може містити афлатоксин - токсичну речовину, що виробляється пліснявими грибами роду Aspergillus, які зазвичай інфікують кукурудзу, арахіс, фісташки і мигдаль.
Дослідження було проведено в Танзанії, але проблема, можливо, не обмежується цим регіоном, відзначили вчені.
Регулярний вплив афлатоксину при вживанні кукурудзи і арахісу стає причиною 25-155 тисяч смертей щорічно у всьому світі. До того ж цю речовину вважають потенційним канцерогеном для печінки.
Мільярди людей в усьому світі схильні до дії цього токсину через харчові продукти, особливо в регіонах, де вони не проходять регулярний моніторинг вмісту небезпечних речовин.
Вчені проаналізували вміст афлатоксину в насінні і соняшниковій макусі в семи регіонах Танзанії в 2015-2016 роках. Виявилося, що близько 60 відсотків насіння і 80 відсотків макухи заражені цією речовиною.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в насінні "Semki" і "Клацні сємкі" виявили токсичні елементи міді.