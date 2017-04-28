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Семечки могут содержать смертельно опасный токсин - американские ученые

Киев • УНН

 • 16078 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Ученые Университета штата Мичиган (Michigan State University) в США выяснили, что семена подсолнуха часто содержат токсин, вырабатываемый плесневыми грибами, который представляет угрозу для здоровья населения в странах с низким уровнем экономического развития. Об этом пишет ScienceDaily, передает УНН.

Семечки могут содержать смертельно опасный токсин - американские ученые

Так, исследование ученых показало, что семена подсолнуха могут содержать афлатоксин — токсическое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами рода Aspergillus, которые обычно инфицируют кукурузу, арахис, фисташки и миндаль.

Исследование было проведено в Танзании, но проблема, возможно, не ограничивается этим регионом, отметили ученые.

Регулярное воздействие афлатоксина при употреблении кукурузы и арахиса становится причиной 25−155 тысяч смертей ежегодно во всем мире. К тому же это вещество считают потенциальным канцерогеном для печени.

Миллиарды людей во всем мире подвержены воздействию этого токсина через пищевые продукты, особенно в регионах, где они не проходят регулярный мониторинг содержания опасных веществ.

Ученые проанализировали содержание афлатоксина в семенах и жмыхе подсолнуха в семи регионах Танзании в 2015—2016 годах. Оказалось, что около 60 процентов семян и 80 процентов жмыха заражены этим веществом.

Напомним, как сообщал УНН, в семечках "Semki" и "Клацні сємки" обнаружили токсичные элементы меди.

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