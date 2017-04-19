Сонячна фотоелектростанція запрацювала на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні у с.Іванівка Новоукраїнського району ввели в дію другу сонячну фотоелектростанцію потужністю більше 3 тис. кВт. Про це поінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.
Вартість робіт із будівництва об’єкта та приєднання його до електромережі становить 104 мільйони гривень, загальна площа електростанції — 6 гектарів. Інвестором будівництва стало місцеве фермерське господарство.
“Урядом України встановлено один з найвищих у Європі „зелених“ тарифів — від 15 до 18 євроцентів за кВт/г, що є сьогодні важливим стимулом для реалізації енергетичних проектів”, — зазначив голова ОДА Сергій Кузьменко.
В години пік електростанції “Іванівка” та “Іванівка-2” здатні забезпечити надходження до електромереж близько 4 тис. кВт екологічно чистої сонячної електроенергії.
Нагадаємо, наприкінці березня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг надала ліцензії на виробництво електричної енергії на сонячних електростанціях для ПАТ “Укртрансгаз” та ТОВ “Макс Лайт”.