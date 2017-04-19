Солнечная фотоелектростанция заработала в Кировоградской области

Стоимость работ по строительству объекта и присоединения его к электросети составляет 104 миллиона гривен, общая площадь электростанции — 6 гектаров. Инвестором строительства стало местное фермерское хозяйство.

“Правительством Украины установлен один из самых высоких в Европе „зеленых“ тарифов — от 15 до 18 евроцентов за кВт/ч, что является сегодня важным стимулом для реализации энергетических проектов”, — отметил председатель ОГА Сергей Кузьменко.

В часы пик электростанции “Ивановка” и “Ивановка-2” способны обеспечить поступление к электросетям около 4 тыс. кВт экологически чистой солнечной электроэнергии.

Напомним, в конце марта Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг предоставила лицензии на производство электрической энергии на солнечных электростанциях для ПАО “Укртрансгаз” и ООО “Макс Лайт”.