Солнечная фотоелектростанция заработала в Кировоградской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33417 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100238 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151685 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114594 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115378 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111848 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103803 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106911 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103435 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152420 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Солнечная фотоелектростанция заработала в Кировоградской области

Солнечная фотоелектростанция заработала в Кировоградской области

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в с.Ивановка Новоукраинского района ввели в действие вторую солнечную фотоелектростанцию ​​мощностью более 3 тыс. кВт. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.

Стоимость работ по строительству объекта и присоединения его к электросети составляет 104 миллиона гривен, общая площадь электростанции — 6 гектаров. Инвестором строительства стало местное фермерское хозяйство.

“Правительством Украины установлен один из самых высоких в Европе „зеленых“ тарифов — от 15 до 18 евроцентов за кВт/ч, что является сегодня важным стимулом для реализации энергетических проектов”, — отметил председатель ОГА Сергей Кузьменко.

В часы пик электростанции “Ивановка” и “Ивановка-2” способны обеспечить поступление к электросетям около 4 тыс. кВт экологически чистой солнечной электроэнергии.

Напомним, в конце марта Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг предоставила лицензии на производство электрической энергии на солнечных электростанциях для ПАО “Укртрансгаз” и ООО “Макс Лайт”.

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