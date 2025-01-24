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Sony готує нові флагманські навушники XM6 зі знімними амбушюрами з функцією шумозаглушення

Sony готує нові флагманські навушники XM6 зі знімними амбушюрами з функцією шумозаглушення

Київ • УНН

 • 27727 перегляди

Sony планує випустити нову модель навушників WH-1000XM6, про що свідчить заявка FCC. Нова версія матиме редизайн, знімні амбушюри та оновлений шарнір.

Через три роки після запуску навушників Sony WH-1000XM5, з'явилось оголошення про появу нової моделі XM6. Заявка Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) натякає на редизайн, знімні амбушюри з функцією шумозаглушення.

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Вихід флагманських навушників WH-1000XM5 відбувся ще 3 роки тому. 

Заявка Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) анонсує нову модель XM6. Вказується, що XM6 майже готові до запуску. Заявка  натякає на невеликий редизайн, включаючи новий шарнір і, здається, знімні амбушюри.

Діаграма продукту, яку помітив Блог Walkman, демонструє деякі деталі правого навушника.

Найцікавіше, що на схемі показано, як амбушюри піднімаються, щоб побачити розташування "видимої користувачем таблички", яка містить номер моделі та серійний номер.

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Оскільки FCC вимагає, щоб ця табличка була доступна для користувачів, здається ймовірним, що панель прикріплена без гвинтів, хоча ми не знаємо, чи це за допомогою затискачів, магнітів чи чогось іншого.

Натомість XM5s сховали свої деталі FCC під внутрішнім краєм накладок, які не можна було зняти.

Серед іншого, що можна почерпнути з документації:

  • Шарнір навушників виглядає дещо інакше, ніж у попередньому поколінні, хоча поки що немає підстав вважати, що це означає повернення до складної конструкції XM4s. Повідомляється, що версія Bluetooth - 5.3, є деякі подробиці про антену та характеристики живлення, але нічого не вказує на те, як навушники виглядатимуть або звучатимуть.

    Цікаво, що у заявці FCC навушники не названо саме XM6, але номери моделей, здається, видають їхню приналежність.

    Навушники мають номер моделі YY2984, напрочуд схожий на позначення XM5s YY2954. Єдине застереження полягає в тому, що протестована модель позначена як прототип, а не передсерійний або серійний зразок

    • Заявка до FCC містить запит на «короткострокову конфіденційність», термін дії якого закінчується 22 липня 2025 року, що, безумовно, свідчить про те, що офіційний анонс вийде до цієї дати.

      Довідка

      XM5 були випущені в травні 2022 року, тож, можливо, на нас чекає ще один весняний реліз.

      Samsung презентувала Galaxy S25: штучний інтелект і конкуренція з Apple23.01.25, 10:59 • 25921 перегляд

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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