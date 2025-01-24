Sony готовит новые флагманские наушники XM6 со съемными амбушюрами с функцией шумоподавления

Через три года после запуска наушников Sony WH-1000XM5, появилось объявление о появлении новой модели XM6. Заявка Федеральной комиссии по связи (FCC) намекает на редизайн, съемные амбушюры с функцией шумоподавления.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Выход флагманских наушников WH-1000XM5 состоялся еще 3 года назад.

Заявка Федеральной комиссии по связи (FCC) анонсирует новую модель XM6. Указывается, что XM6 почти готовы к запуску. Заявка намекает на небольшой редизайн, включая новый шарнир и, кажется, съемные амбушюры.

Диаграмма продукта, которую заметил Блог Walkman, демонстрирует некоторые детали правого наушника.

Самое интересное, что на схеме показано, как амбушюры поднимаются, чтобы увидеть расположение «видимой пользователем таблички», которая содержит номер модели и серийный номер.

Поскольку FCC требует, чтобы эта табличка была доступна для пользователей, кажется вероятным, что панель прикреплена без винтов, хотя мы не знаем, с помощью ли это с помощью зажимов, магнитов или чего-то другого.

Зато XM5s спрятали свои детали FCC под внутренним краем накладок, которые нельзя было снять.

Среди прочего, что можно почерпнуть из документации:

Интересно, что в заявке FCC наушники не названы именно XM6, но номера моделей, кажется, выдают их принадлежность.

Наушники имеют номер модели YY2984, удивительно похожий на обозначение XM5s YY2954. Единственная оговорка заключается в том, что протестированная модель обозначена как прототип, а не предсерийный или серийный образец