Сьомий день спротиву: тактична ініціатива починає переходити до України - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У вівторок, 1 березня, російські окупанти дістали потужного удару у відповідь по всіх фронтах, тому вимушені робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв. Тим часом тактична ініціатива поступово починає переходити до України. Про це написав у Facebook секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує УНН.
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“Сьомий день героїчного Українського Національного спротиву! Вчора ворог дістав потужного удару у відповідь по всіх фронтах, тому вимушений робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв. Тактична ініціатива поступово починає переходити до України”, - написав Данілов.
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Зі слів секретаря РНБО, основні міста, як стратегічні цілі російських окупантів - Київ, Харків, Маріуполь - повністью під контролем української влади. З його слів, попри концентрацію єрєфією колосальних ресурсів для блокування і захоплення Миколаєва і Сум, ці міста успішно тримають оборону.
На Донецькому оперативному напрямку ворогу не вдалося просунутися.
“Російські окупанти готуються до штурмових дій у напрямку Полісся та Сіверська. Московіти не полишають надії блокувати Київ. Але все це марно”, - зазначає Данілов.
Він зазначає, що ставка Верховного Головнокомандувача, яку очолює Президент України Володимир Зеленський, завдяки блискучій роботі української розвідки і спецслужб, має вичерпну інформацію і повну картину планів та намірів командування військ країни-терориста. Активно допомогають своїми оперативними розвідданими наші західні партнери.
“Ситуація напружена, проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки - тисячі тонн броньованого металу, який буде знищений і спалений. Так що у нас, дорогі друзі, ще дуже багато роботи! Слава Україні і смерть ворогам!” - додав він.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.