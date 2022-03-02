Седьмой день сопротивления: тактическая инициатива начинает переходить к Украине - Данилов

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“Седьмой день героического Украинского Национального сопротивления! Вчера враг получил мощный удар в ответ по всем фронтам, поэтому вынужден делать перегруппировку и мобилизовать дополнительный резерв. Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине”, - написал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, основные города, как стратегические цели российских оккупантов - Киев, Харьков, Мариуполь - полностью под контролем украинской власти. По его словам, несмотря на концентрацию эрэфией колоссальных ресурсов для блокирования и захвата Николаева и Сум, эти города успешно держат оборону.

На Донецком оперативном направлении врагу не удалось продвинуться.

"Российские оккупанты готовятся к штурмовым действиям в направлении Полесья и Северска. Московиты не оставляют надежды блокировать Киев. Но все это бесполезно”, - отмечает Данилов.

Он отмечает, что ставка Верховного Главнокомандующего, которую возглавляет Президент Украины Владимир Зеленский, благодаря блестящей работе украинской разведки и спецслужб, имеет исчерпывающую информацию и полную картину планов и намерений командования войск страны-террориста. Активно помогают своими оперативными разведданными наши западные партнеры.

“Ситуация напряженная, против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники - тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен. Так что у нас, дорогие друзья, еще очень много работы! Слава Украине и смерть врагам!" - добавил он.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.