Сьома черга кредиторів "Конкорду" повністю отримала заблоковані через ліквідацію банку кошти – Сосєдка

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 14094 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 83229 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 160459 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 160610 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130801 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135330 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86738 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93666 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99285 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89895 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9970 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11173 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11162 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10843 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 8614 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 160623 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227281 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376241 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312601 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420463 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10015 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15973 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32720 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29419 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130806 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сьома черга кредиторів "Конкорду" повністю отримала заблоковані через ліквідацію банку кошти – Сосєдка

Київ • УНН

 • 131328 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Банк «Конкорд», який наразі перебуває у стані ліквідації за рішенням Нацбанку, розрахувався з кредиторами сьомої черги. Про це співзасновниця та співвласниця банку «Конкорд» Олена Сосєдка повідомила на власній сторінці у Facebook, передає УНН.

Сьома черга кредиторів "Конкорду" повністю отримала заблоковані через ліквідацію банку кошти – Сосєдка

Цитата

«Ми раді поділитися чудовими новинами. Банк «Конкорд» успішно виплатив сьому чергу. Зовсім небагато банків в історії України можуть пишатися подібними результатами після ліквідації. Це важливий крок у забезпеченні фінансової стабільності та впевненості наших клієнтів», - підкреслила вона.

Вона зазначила, що всі фізичні та юридичні особи отримали власні кошти у повному обсязі й на цей час відкриті питання лише щодо «кредитів під депозити, податків, пов'язаних осіб та транзитних рахунків».

«Нашим пріоритетом є забезпечення прозорості та порядку під час ліквідації банку. Ми постійно стежимо за роботою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А наша команда готова відповісти на ваші питання та врахувати зауваження. Якщо у вас є будь-які питання щодо заблокованих коштів або інші питання, не соромтеся писати в особисті повідомлення. Ми готові надати вам усю необхідну інформацію та допомогу», - наголосила Олена Сосєдка і подякувала усім вкладникам та партнерам банку за довіру та порозуміння щодо ситуації.

«Ми намагатимемося вирішити всі виниклі питання. Дякуємо, що лишаєтеся з нами», - резюмувала вона.

Контекст

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «АКБ «КОНКОРД» з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, склала 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи була погоджена виплата у розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цім групам стартували з 28 вересня. А виплати сьомій черзі («інші вкладники та юридичні особи (бізнес) – клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами» - ред.) почалися з 9 жовтня. Загальна сума вимог цієї черги складає 564,2 млн грн.

Нагадаємо

З приводу швидкості отримання коштів вкладниками та клієнтами банку співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка зазначила, що високоліквідних активів банку вистачить, щоб вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульований законодавчо.

Після того, як інформація щодо проблем и діяльності благодійників, кошти яких опинилися заблокованими у «Конкорді», стала публічною, члени фінансового комітету ВР наголосили на готовності розглянути питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації банків. Про таку готовність ексклюзивно УНН повідомили народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко та його колега, народний депутат Ніна Южаніна.

На думку Ніни Южаніной, ситуація навколо банку «Конкорд» свідчить про те, що Нацбанк пішов на політичні кроки, а не на достеменне вивчення становища банку. Нардеп зазначила, що «Конкорд» - це банк, «щодо закриття якого хайпують деякі члени профільного комітету», але вони не цікавляться тим, «хто є клієнтами і чим це може обернутися для порядних клієнтів і фізичних, і юридичних осіб». У свою чергу Андрій Ніколаєнко висловим думку про те, що в історії з відкликанням ліцензії та ліквідацією «Конкорду» може бути політичний підтекст.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42