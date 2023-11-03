Сьома черга кредиторів "Конкорду" повністю отримала заблоковані через ліквідацію банку кошти – Сосєдка

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«Ми раді поділитися чудовими новинами. Банк «Конкорд» успішно виплатив сьому чергу. Зовсім небагато банків в історії України можуть пишатися подібними результатами після ліквідації. Це важливий крок у забезпеченні фінансової стабільності та впевненості наших клієнтів», - підкреслила вона.

Вона зазначила, що всі фізичні та юридичні особи отримали власні кошти у повному обсязі й на цей час відкриті питання лише щодо «кредитів під депозити, податків, пов'язаних осіб та транзитних рахунків».

«Нашим пріоритетом є забезпечення прозорості та порядку під час ліквідації банку. Ми постійно стежимо за роботою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А наша команда готова відповісти на ваші питання та врахувати зауваження. Якщо у вас є будь-які питання щодо заблокованих коштів або інші питання, не соромтеся писати в особисті повідомлення. Ми готові надати вам усю необхідну інформацію та допомогу», - наголосила Олена Сосєдка і подякувала усім вкладникам та партнерам банку за довіру та порозуміння щодо ситуації.

«Ми намагатимемося вирішити всі виниклі питання. Дякуємо, що лишаєтеся з нами», - резюмувала вона.

Контекст

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «АКБ «КОНКОРД» з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, склала 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи була погоджена виплата у розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цім групам стартували з 28 вересня. А виплати сьомій черзі («інші вкладники та юридичні особи (бізнес) – клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами» - ред.) почалися з 9 жовтня. Загальна сума вимог цієї черги складає 564,2 млн грн.

Нагадаємо

З приводу швидкості отримання коштів вкладниками та клієнтами банку співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка зазначила, що високоліквідних активів банку вистачить, щоб вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульований законодавчо.

Після того, як інформація щодо проблем и діяльності благодійників, кошти яких опинилися заблокованими у «Конкорді», стала публічною, члени фінансового комітету ВР наголосили на готовності розглянути питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації банків. Про таку готовність ексклюзивно УНН повідомили народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко та його колега, народний депутат Ніна Южаніна.

На думку Ніни Южаніной, ситуація навколо банку «Конкорд» свідчить про те, що Нацбанк пішов на політичні кроки, а не на достеменне вивчення становища банку. Нардеп зазначила, що «Конкорд» - це банк, «щодо закриття якого хайпують деякі члени профільного комітету», але вони не цікавляться тим, «хто є клієнтами і чим це може обернутися для порядних клієнтів і фізичних, і юридичних осіб». У свою чергу Андрій Ніколаєнко висловим думку про те, що в історії з відкликанням ліцензії та ліквідацією «Конкорду» може бути політичний підтекст.