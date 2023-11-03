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Седьмая очередь кредиторов "Конкорда" полностью получила заблокированные из-за ликвидации банка средства - Соседка

Киев • УНН

 • 131328 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Банк «Конкорд», который сейчас находится в состоянии ликвидации по решению Нацбанка, рассчитался с кредиторами седьмой очереди. Об этом соучредитель и совладелица банка «Конкорд» Елена Соседка сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Седьмая очередь кредиторов "Конкорда" полностью получила заблокированные из-за ликвидации банка средства - Соседка

Цитата

«Мы рады поделиться отличными новостями. Банк «Конкорд» успешно выплатил седьмую очередь. Совсем немного банков в истории Украины могут гордиться подобными результатами после ликвидации. Это важный шаг в обеспечении финансовой стабильности и уверенности наших клиентов», - подчеркнула она.

Она отметила, что все физические и юридические лица получили собственные средства в полном объеме и в настоящее время открыты вопросы только по «кредитам под депозиты, налогам, связанным лицам и транзитным счетам».

«Нашим приоритетом является обеспечение прозрачности и порядка при ликвидации банка. Мы постоянно следим за работой Фонда гарантирования вкладов физических лиц. А наша команда готова ответить на ваши вопросы и учесть замечания. Если у вас есть какие-либо вопросы по заблокированным средствам или другие вопросы, не стесняйтесь писать в личные сообщения. Мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию и помощь», - отметила Елена Соседка и поблагодарила всех вкладчиков и партнеров банка за доверие и понимание ситуации.

«Мы постараемся решить все возникшие вопросы. Спасибо, что остаетесь с нами», - резюмировала она.

Контекст

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества «АКБ «КОНКОРД» с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября. Для четвертой группы была согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно. Выплаты этим группам стартовали с 28 сентября. А выплаты седьмой очереди («другие вкладчики и юридические лица (бизнес) – клиенты банка, которые не являются связанными с банком лицами» - ред.) начались с 9 октября. Общая сумма требований этой очереди составляет 564,2 млн грн.

Напомним

По поводу скорости получения средств вкладчиками и клиентами банка совладелица «Конкорда» Елена Соседка отметила, что высоколиквидных активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно.

После того, как информация о проблемах и деятельности благотворителей, средства которых оказались заблокированными в «Конкорде», стала публичной, члены финансового комитета ВР отметили готовность рассмотреть вопрос об очереди выплаты средств благотворительным организациям при ликвидации банков. О такой готовности эксклюзивно УНН сообщили народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко и его коллега, народный депутат Нина Южанина.

По мнению Нины Южаниной, ситуация вокруг банка «Конкорд» свидетельствует о том, что Нацбанк пошел на политические шаги, а не на достоверное изучение положения банка. Нардеп отметила, что «Конкорд» - это банк, «по закрытию которого хайпуют некоторые члены профильного комитета», но они не интересуются тем, «кто является клиентами и чем это может обернуться для порядочных клиентов и физических, и юридических лиц». В свою очередь Андрей Николаенко высказал мнение о том, что в истории с отзывом лицензии и ликвидацией «Конкорда» может быть политический подтекст.

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