Солдати з Непалу воюють по обидва боки в російсько-українській війні - The New York Times

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Видання публікує своє розслідування на документах від влади Непалу, до яких отримало доступ, та інтерв’ю з членами родини та солдатом, який служить в Україні.

Зазначається, що Непал бореться з високою інфляцією та безробіттям, і сотні тисяч людей покинули країну в надії знайти роботу за кордоном. У росії проживає близько тисячі непальців, і деякі з них пішли на службу, коли президент володимир путін заявив, що в обмін на службу в армії вони зможуть швидше отримати громадянство.

За даними влади Непалу, до росії також прибули юнаки з Індії, Афганістану, Пакистану, Судану та ДР Конго.

Не минуло й місяця після призову, як їх відправили в Україну.

Чоловіка, який раніше був військовим у Непалі та працював охоронцем у Дубаї, заманили переїхати до Росії на службу.

За словами членів легіону, до Українського іноземного легіону також приєдналася менша група непальців.

The New York Times пише, що молодим хлопцям з бідної країни в Гімалаях, які не мають жодного стосунку до війни в України, доведеться битися один з одним в окопах України.

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