Солдати з Непалу воюють по обидва боки в російсько-українській війні - The New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З початку війни в Україні кілька сотень вихідців з Непалу взяли участь у боях з обох сторін. Більшість записалася до росії. Про це пише The New York Times, передає УНН.
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Видання публікує своє розслідування на документах від влади Непалу, до яких отримало доступ, та інтерв’ю з членами родини та солдатом, який служить в Україні.
Зазначається, що Непал бореться з високою інфляцією та безробіттям, і сотні тисяч людей покинули країну в надії знайти роботу за кордоном. У росії проживає близько тисячі непальців, і деякі з них пішли на службу, коли президент володимир путін заявив, що в обмін на службу в армії вони зможуть швидше отримати громадянство.
За даними влади Непалу, до росії також прибули юнаки з Індії, Афганістану, Пакистану, Судану та ДР Конго.
Не минуло й місяця після призову, як їх відправили в Україну.
Чоловіка, який раніше був військовим у Непалі та працював охоронцем у Дубаї, заманили переїхати до Росії на службу.
За словами членів легіону, до Українського іноземного легіону також приєдналася менша група непальців.
The New York Times пише, що молодим хлопцям з бідної країни в Гімалаях, які не мають жодного стосунку до війни в України, доведеться битися один з одним в окопах України.
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