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Солдаты из Непала воюют по обе стороны в российско-украинской войне - The New York Times

Киев • УНН

 • 806886 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала войны в Украине несколько сотен выходцев из Непала приняли участие в боях с обеих сторон. Большинство записалось в Россию. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Солдаты из Непала воюют по обе стороны в российско-украинской войне - The New York Times

Детали

Издание публикует свое расследование на документах от властей Непала, к которым получило доступ, и интервью с членами семьи и солдатом, который служит в Украине.

Отмечается, что Непал борется с высокой инфляцией и безработицей, и сотни тысяч людей покинули страну в надежде найти работу за рубежом. В России проживает около тысячи непальцев, и некоторые из них пошли на службу, когда президент Владимир Путин заявил, что в обмен на службу в армии они смогут быстрее получить гражданство.

По данным властей Непала, в Россию также прибыли юноши из Индии, Афганистана, Пакистана, Судана и ДР Конго.
Не прошло и месяца после призыва, как их отправили в Украину.

Мужчину, который ранее был военным в Непале и работал охранником в Дубае, заманили переехать в Россию на службу.
По словам членов легиона, к Украинскому иностранному легиону также присоединилась меньшая группа непальцев.

The New York Times пишет, что молодым ребятам из бедной страны в Гималаях, которые не имеют никакого отношения к войне в Украине, придется сражаться друг с другом в окопах Украины.

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