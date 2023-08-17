Кулеба відповів критикам українського наступу: жартома запропонував "вступити в іноземний легіон"

Цитата

"Наша мета – перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій у кордонах (України) 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе", - сказав він під час інтерв'ю у Києві.

"Поки український народ поділяє цю мету, український уряд рухатиметься рука об руку зі своїм народом", - додав міністр.

З його слів, Україна не зазнає тиску з боку своїх західних союзників, які зробили свої вклади для підтримки збройних сил, щоб досягти більш швидких успіхів, сказав Кулеба.

"Ми цього не відчуваємо", - сказав він AFP, визнаючи, однак, "участь голосів коментаторів та експертів у публічному просторі", які обговорюють темпи просування України на передовій на сході та півдні країни.

Він, як повідомляється, жартома закликав критиків українського наступу "піти і вступити в іноземний легіон", щоб допомогти зусиллям України.

"Легко сказати, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас немає поруч", - зазначив Кулеба.

Однак він сказав, що Україна, як і раніше, потребуватиме стабільного постачання західної зброї та боєприпасів доти, поки її військові не витіснять російські сили з усієї окупованої території України.

"Правда в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам треба рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам треба перемагати. Іншого шляху немає", - сказав він.

Доповнення

Раніше радник з ОП Михайло Подоляк дав пораду любителям розмірковувати про швидкість та ефективність українського контрнаступу.