Солдата, що викрав військову техніку, призначену для АТО, засудили до 6 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Солдата, що викрав військову техніку, призначену для АТО, засудили до шести років ув'язнення. Про це УНН повідомили прес-службі прокуратури Південного регіону України.
Встановлено, що у травні 2015 року солдат, вступивши у злочинну змову з цивільною особою, викрав військову техніку, що поверталась до постійного місця дислокації у Донецьку область. Будучи призначеним водієм вантажівки, на борту якої знаходились три автомобілі, військовий вивіз її за межі частини та залишив на узбіччі дороги.
Крадій неодноразово змінював місце свого проживання з метою уникнення покарання, аж поки в лютому 2016 року був затриманий правоохоронцями.
Військовослужбовця-контрактника визнали винним за ч.3 ст.410 (викрадення військової техніки в умовах особливого періоду) КК України та ч.3 ст.408 (дезертирство) КК України.
Солдата засудили до шести років позбавлення волі.