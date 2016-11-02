Солдата, похитившего военную технику, предназначенную для АТО, приговорили к 6 годам заключения

Установлено, что в мае 2015 года солдат, вступив в преступный сговор с гражданским лицом, похитил военную технику, что возвращалась к постоянному месту дислокации в Донецкую область. Будучи назначенным водителем грузовика, на борту которой находились три автомобиля, военный вывез ее за пределы части и оставил на обочине дороги.

Вор неоднократно менял место жительства с целью избежать наказания, пока в феврале 2016 года не был задержан правоохранителями.

Военнослужащего-контрактника признали виновным по ч.3 ст.410 (похищение военной техники в условиях особого периода) УК Украины и ч.3 ст.408 (дезертирство) УК Украины.

Солдата приговорили к шести годам лишения свободы.