Солдата, похитившего военную технику, предназначенную для АТО, приговорили к 6 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Солдата, похитившего военную технику, предназначенную для АТО, приговорили к шести годам заключения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины.
Установлено, что в мае 2015 года солдат, вступив в преступный сговор с гражданским лицом, похитил военную технику, что возвращалась к постоянному месту дислокации в Донецкую область. Будучи назначенным водителем грузовика, на борту которой находились три автомобиля, военный вывез ее за пределы части и оставил на обочине дороги.
Вор неоднократно менял место жительства с целью избежать наказания, пока в феврале 2016 года не был задержан правоохранителями.
Военнослужащего-контрактника признали виновным по ч.3 ст.410 (похищение военной техники в условиях особого периода) УК Украины и ч.3 ст.408 (дезертирство) УК Украины.
Солдата приговорили к шести годам лишения свободы.