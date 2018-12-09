Солдат отримав поранення на Яворівському полігоні з автомата Калашникова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Військовослужбовець, який отримав поранення на Яворівському полігоні, здійснив постріл собі у ногу з автомата Калашникова. Про це УНН повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
"Солдат сам себе поранив. Під час виконання планових занять один із солдатів не дотримався заходів безпеки, не поставив автомат на запобіжник і здійснив випадковий постріл собі в ногу. У результаті даного пострілу отримав поранення. На місці йому було надано фахову медичну допомогу військовими медиками і доставлено його до одного зі шпиталів у Львові", – уточнили у бригаді.
Відповідаючи на питання, з якої саме зброї був здійснений постріл, у бригаді уточнили: "Автомат Калашникова".
Водночас у прес-службі Державного бюро розслідувань УНН уточнили, що "один військовослужбовець вистрілив у іншого".
Нагадаємо, вчора під час стрільб на Яворівському полігоні у Львівській області військовий вистрілив собі в ногу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статтею 414 КК України.