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Солдат получил ранение на Яворовском полигоне из автомата Калашникова

Киев • УНН

 • 24017 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Военнослужащий, получивший ранения на Яворивском полигоне, выстрелил себе в ногу из автомата Калашникова. Об этом УНН сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Солдат получил ранение на Яворовском полигоне из автомата Калашникова

"Солдат сам себя ранил. Во время выполнения плановых занятий один из солдат не придерживался мер безопасности, не поставил автомат на предохранитель и совершил случайный выстрел себе в ногу. В результате данного выстрела получил ранение. На месте ему была оказана профессиональная медицинская помощь военными медиками и был доставлен в один из госпиталей во Львове", – уточнили в бригаде.

Отвечая на вопрос, с какого именно оружия был произведен выстрел, в бригаде уточнили: "Автомат Калашникова".

В то же время, пресс-службе Государственного бюро расследований УНН уточнили, что "один военнослужащий выстрелил в другого".

Напомним, вчера во время стрельб на Яворовском полигоне во Львовской области военный выстрелил себе в ногу. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 414 УК Украины.

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