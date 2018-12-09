Солдат получил ранение на Яворовском полигоне из автомата Калашникова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Военнослужащий, получивший ранения на Яворивском полигоне, выстрелил себе в ногу из автомата Калашникова. Об этом УНН сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.
"Солдат сам себя ранил. Во время выполнения плановых занятий один из солдат не придерживался мер безопасности, не поставил автомат на предохранитель и совершил случайный выстрел себе в ногу. В результате данного выстрела получил ранение. На месте ему была оказана профессиональная медицинская помощь военными медиками и был доставлен в один из госпиталей во Львове", – уточнили в бригаде.
Отвечая на вопрос, с какого именно оружия был произведен выстрел, в бригаде уточнили: "Автомат Калашникова".
В то же время, пресс-службе Государственного бюро расследований УНН уточнили, что "один военнослужащий выстрелил в другого".
Напомним, вчера во время стрельб на Яворовском полигоне во Львовской области военный выстрелил себе в ногу. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 414 УК Украины.