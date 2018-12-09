На Яворівському полігоні військовий вистрілив собі в ногу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Яворівському полігоні у Львівській області військовослужбовець під час стрільб вистрілив собі в ногу. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.
"08.12.2018 близько 17:00 під час стрільб на полігоні Яворівському через недотримання заходів безпеки один з військовослужбовців вистрелив собі в ногу", – написав Зінкевич.
Після інциденту військовослужбовця доставили у шпиталь. Загрози його життю немає, адже "важливих органів він не зачепив". За цим фактом проводиться розслідування.
Наразі УНН очікує на офіційну інформацію щодо цього інциденту.
Нагадаємо, на Рівненському військовому полігоні стався вибух через розрив артилерійського снаряда. Внаслідок цього поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.
Також УНН повідомляв, що за весь час використання мінометів "Молот" було зафіксовано дев’ять їхніх розривів, внаслідок яких зазнали поранень 32 та загинули 13 військовослужбовців ЗСУ.