На Яворовском полигоне военный выстрелил себе в ногу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На Яворовском полигоне во Львовской области военнослужащий во время стрельб выстрелил себе в ногу. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.
"08.12.2018 около 17:00 во время стрельб на полигоне Яворовском из-за несоблюдения мер безопасности один из военнослужащих выстрелил себе в ногу", – написал Зинкевич.
После инцидента военнослужащего доставили в госпиталь. Угрозы его жизни нет, ведь "важных органов он не зацепил". По этому факту проводится расследование.
Сейчас УНН ожидает официальную информацию по этому инциденту.
Напомним, на Ровенском военном полигоне произошел взрыв из-за разрыва артиллерийского снаряда. В результате ранение получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.
Также УНН сообщал, что за все время использования минометов "Молот" было зафиксировано девять их разрывов, в результате которых получили ранения 32 и погибли 13 военнослужащих ВСУ.