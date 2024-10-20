Сьогодні Всеукраїнській день боротьби з захворюванням на рак молочної залози: дотримання яких правил може запобігти хворобі
Київ • УНН
Згідно світової статистики, рак грудей займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок – 23%. В Україні щороку діагностують близько 15 тисяч нових випадків раку грудей у жінок. Близько п’яти тисяч жінок щороку помирають.
Сьогодні, 20 жовтня, у нашій державі відбуваються заходи з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози, пише УНН.
Згідно світової статистики, рак грудей займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок – 23%, а також перше місце у структурі смертності – 20,5%.
Понад 15 мільйонів жінок у всьому світі хворіють на рак молочної залози. Шість мільйонів жінок у світі від нього щорічно помирають.
Рак молочної залози можуть діагностувати і у чоловік, але кількість таких випадків досить незначна.
В Україні щороку діагностують близько 15 тисяч нових випадків раку грудей у жінок. Близько п’яти тисяч жінок щороку помирають.
Вже у віці 18–24 роки рак грудної залози має третє місце у структурі захворюваності українок (10,8%), а з 30 до 74 років він стало лідирує (27,6–20,6%). У структурі смертності від раку жіночого населення рак грудей переважає у вікових групах 30–54, 55–74 та 75+ років і складає 24,5%, 20,6% та 18,5% відповідно.
В Україні кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
Як зазначають в МОЗ України, рак молочної залози виліковний за умови його виявлення на I стадії — у 95% жінок, на II стадії — у 80%, на III стадії — у 50% жінок.
Найчастіше першим проявом раку молочної залози є безболісна "кулька" (шишка) або ущільнення в грудях. Серед інших симптомів, на які треба звернути увагу:
– зміна розміру, форми і вигляду молочної залози;
– втягнення, почервоніння, поява будь-яких змін на шкірі молочної залози;
– зміна форми і вигляду соска або шкіри навколо соска (ареоли);
– виділення із соска (гнійні, кров’янисті, неприємного запаху);
– збільшення та/або болючість пахвових або надключичних лімфовузлів.
Аби запобігти раку молочної залози необхідно дотримуватися здорового способу життя (відмовитись від куріння, алкоголю, вести активний спосіб життя і підтримувати оптимальну масу тіла), а також вчасно проходити огляд лікаря. Усім жінкам від 20 до 40 років варто щомісяця самостійно обстежувати молочні залози та раз в 1-2 року робити УЗД-діагностику, жінкам старше 40 років – відвідувати мамолога не рідше одного разу на 1–2 роки та за його рекомендацією проходити мамографію.