Сегодня Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы: соблюдение каких правил может предотвратить болезнь

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20 октября 2024, 03:29  •  3954 просмотра

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Согласно мировой статистике, рак груди занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин - 23%. В Украине ежегодно диагностируют около 15 тысяч новых случаев рака груди у женщин. Около пяти тысяч женщин ежегодно умирают.

Сегодня, 20 октября, в нашем государстве проходят мероприятия по случаю Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы, пишет УНН.

Согласно мировой статистике, рак груди занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин - 23%, а также первое место в структуре смертности - 20,5%.

Более 15 миллионов женщин во всем мире болеют раком молочной железы. Шесть миллионов женщин в мире от него ежегодно умирают.

Рак молочной железы могут диагностировать и у мужчина, но количество таких случаев довольно незначительно.

В Украине ежегодно диагностируют около 15 тысяч новых случаев рака груди у женщин. Около пяти тысяч женщин ежегодно умирают.

Уже в возрасте 18-24 года рак молочной железы занимает третье место в структуре заболеваемости украинок (10,8%), а с 30 до 74 лет он стало лидирует (27,6-20,6%). В структуре смертности от рака женского населения рак груди преобладает в возрастных группах 30-54, 55-74 и 75+ лет и составляет 24,5%, 20,6% и 18,5% соответственно.

В Украине каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Как отмечают в Минздраве Украины, рак молочной железы излечим при условии его выявления на I стадии - у 95% женщин, на II стадии - у 80%, на III стадии - у 50% женщин.

Чаще всего первым проявлением рака молочной железы является безболезненный «шарик» (шишка) или уплотнение в груди. Среди других симптомов, на которые надо обратить внимание:

- изменение размера, формы и вида молочной железы;

- втяжение, покраснение, появление каких-либо изменений на коже молочной железы;

- изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы);

- выделения из соска (гнойные, кровянистые, неприятного запаха);

- увеличение и/или болезненность подмышечных или надключичных лимфоузлов.

Чтобы предотвратить рак молочной железы необходимо придерживаться здорового образа жизни (отказаться от курения, алкоголя, вести активный образ жизни и поддерживать оптимальную массу тела), а также вовремя проходить осмотр врача. Всем женщинам от 20 до 40 лет стоит ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы и раз в 1-2 года делать УЗИ-диагностику, женщинам старше 40 лет - посещать маммолога не реже одного раза в 1-2 года и по его рекомендации проходить маммографию.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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