Сьогодні зранку на Миколаївщині було знищено 6 ворожих дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні, у понеділок 22 травня, з четвертої по п'яту ранку на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 6 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131". Про це повідомляє глава Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на повітряне командування "Південь", пише УНН.
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"Як повідомляє повітряне командування "Південь", сьогодні, 22 травня, з 04.00 по 05.00 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 6 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
До цього, сьогодні зранку, о 4:59 ворог здійснював артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. За даними, постраждалі та руйнування відсутні.
Також за інформацією глави Миколаївської ОВА вчора, 21 травня, о 13:00 та о 15:06 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків та береговій смузі Очаківської громади. Внаслідок цього було пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки, автівку, уламками також пошкоджено газову мережу. За інформацією постраждалих немає.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив Кім.
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