Сегодня утром на Николаевщине было уничтожено 6 вражеских дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня, в понедельник 22 мая, с четырех до пяти утра на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 6 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131". Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на воздушное командование "Юг", пишет УНН.
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"Как сообщает воздушное командование "Юг", сегодня, 22 мая, с 04.00 по 05.00 на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 6 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
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К этому, сегодня утром, в 4:59 враг осуществлял артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. По данным, пострадавшие и разрушения отсутствуют.
Также по информации главы Николаевской ОГА вчера, 21 мая, в 13:00 и в 15:06 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков и береговой полосе Очаковской громады. В результате этого были повреждены и частично разрушены жилые дома, автомобиль, обломками также повреждена газовая сеть. По информации пострадавших нет.
"В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.
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