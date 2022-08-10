Сьогодні завершується другий етап підтвердження участі в додатковій сесії мультитесту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні, 10 серпня, завершується другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
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"Станом на 9 серпня спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці “Підтвердження участі в НМТ”, заповнили 24 456 учасників", - інформують в УЦОЯО.
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Понад 6,5 тисячі абітурієнтів склали на 200 балів принаймні один предмет національного мультипредметного тесту.