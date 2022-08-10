Сегодня завершается второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии мультитеста

Цитата

"По состоянию на 9 августа специальную форму, размещенную на информационной странице во вкладке “Подтверждение участия в НМТ”, заполнили 24 456 участников", - информируют в УЦОКО.

Дополнение

Более 6,5 тысяч абитуриентов составили на 200 баллов по крайней мере один предмет национального мультипредметного теста.