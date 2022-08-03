Понад 6,5 тисячі абітурієнтів склали мультитест на 200 балів

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"За інформацією УЦОЯО, у межах двох тижнів основних сесій НМТ 116 181 учасник отримав результат за шкалою 100–200 балів. 200 балів отримали 6556 вступників", – зазначив Шкарлет.

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За даними міністра, 375 учасників мультитестування набрали 200 балів із трьох предметів, 1269 учасників – із двох, 4912 учасників – з одного.

Нагадаємо

1 серпня для українських абітурієнтів розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.