Понад 6,5 тисячі абітурієнтів склали мультитест на 200 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Понад 6,5 тисячі абітурієнтів склали на 200 балів принаймні один предмет національного мультипредметного тесту. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"За інформацією УЦОЯО, у межах двох тижнів основних сесій НМТ 116 181 учасник отримав результат за шкалою 100–200 балів. 200 балів отримали 6556 вступників", – зазначив Шкарлет.
Деталі
За даними міністра, 375 учасників мультитестування набрали 200 балів із трьох предметів, 1269 учасників – із двох, 4912 учасників – з одного.
Нагадаємо
1 серпня для українських абітурієнтів розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.