Более 6,5 тысяч абитуриентов сдали мультитест на 200 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Более 6,5 тысяч абитуриентов сдали на 200 баллов по крайней мере один предмет национального мультипредметного теста. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.
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"По информации УЦОКО, в пределах двух недель основных сессий НМТ 116 181 участник получил результат по шкале 100–200 баллов. 200 баллов получили 6556 поступающих", – отметил Шкарлет.
Детали
По данным министра, 375 участников мультитестирования набрали 200 баллов по трем предметам, 1269 участников – по двум, 4912 участников – по одному.
Напомним
1 августа для украинских абитуриентов начался второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста.