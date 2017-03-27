Сьогодні завершиться зачищення території військової частини в Балаклії - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Інженерні підрозділи проводять остаточне зачищення периметру території військової частини, роботи планується закінчити протягом дня, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
В Міноборони зазначають, що ситуація на території складів у Балаклії повністю контрольована.
"Інженерні підрозділи проводять остаточне зачищення периметру території військової частини, роботи планується закінчити протягом сьогоднішнього дня. Сил і засобів повністю вистачає, військовослужбовці Збройних Сил України в плановому режимі виконують поточні завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайної події", - наголосив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.
За його словами, на технічній території залишається лише одне місце, де через вплив температури може відбутися поодинока детонація.
Нагадаємо, що станом на ранок 27 березня на базі біля Балаклії все ще лунали поодинокі вибухи.