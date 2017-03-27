Сегодня завершится зачистка территории военной части в Балаклее - Минобороны

В Минобороны отмечают, что ситуация на территории складов в Балаклее полностью контролируется.

"Инженерные подразделения проводят окончательную зачистку периметра территории воинской части, работы планируется закончить в течение сегодняшнего дня. Сил и средств вполне хватает, военнослужащие Вооруженных Сил Украины в плановом режиме выполняют текущие задачи по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - отметил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский.

По его словам, на технической территории остается только одно место, где из-за влияния температуры может произойти одиночная детонация.

Напомним, что по состоянию на утро 27 марта на базе у Балаклее все еще раздавались одиночные взрывы.