Сьогодні відбудуться два поєдинки 24 туру УПЛ

Першою зустріччю ігрового дня стане баталія “Сталі” і “Волині”, котра стартуватиме о 14:00. Обидва колективи перебувають у поганому психологічному стані. З одного боку, лучани мають тривалу програшну серію, з другого — кам’янчани зазнали болісного програшу у Львові (0:2), перервавши весняну смугу успіхів.

Попередній тур погіршив становище обох колективів — “Сталь” на 8 рядку, “Волинь” на останньому 12-му. Крім того, “Волині” у звітному поєдинку не допоможе Никицюк.

Другий і останній суботній поєдинок також відбудеться за участі клубів Групи вильоту — “Зірка” прийматиме “Ворсклу”.

І кропивничани, й полтавці продемонстрували добротний футбол у попередньому турі, що є запорукою очікувати від них чогось схожого й тепер. Для “Зірки” це тим паче важливо, бо виступає вдома і відстає від “Ворскли” на чотири залікові пункти.

Варто відзначити, що до протистояння кропивничани підійдуть із солідними втратами. На полі не з’являться Бацула, Драченко і Попов.

Додамо, що даний поєдинок розпочнеться о 17:00.