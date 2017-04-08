Сегодня состоятся два поединка 24 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В рамках 24 тура украинской Премьер-лиги пройдут два поединка с участием команд из группы вылета, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Первой встречей игрового дня станет баталия “Стали” и “Волыни”, которая стартует в 14:00. Оба коллектива находятся в плохом психологическом состоянии. С одной стороны, лучане имеют длительную проигрышную серию, с другой — каменчане подверглись мучительному проиграшу во Львове (0: 2), прервав весеннюю полосу успехов.
Предыдущий тур ухудшил положение обоих коллективов — “Сталь” на 8 строке, “Волынь” на последнем 12-м. Кроме того, “Волыни” в отчетном поединке не поможет Никицюк.
Второй и последний субботний поединок также состоится при участии клубов Группы вылета — “Звезда” будет принимать “Ворсклу”.
И кропивничане, и полтавчане продемонстрировали добротный футбол в предыдущем туре, что является основанием ожидать от них чего-то похожего и сейчас. Для “Звезды” это тем более важно, поскольку она выступает дома и отстает от “Ворсклы” на четыре зачетные пункты.
Стоит отметить, что к противостоянию кропивничаны подойдут с солидными потерями. На поле не появятся Бацула, Драченко и Попов.
Добавим, что данный поединок начнется в 17:00.