Сегодня состоятся два поединка 24 тура УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71716 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109715 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167754 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123195 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120750 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114686 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158537 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня состоятся два поединка 24 тура УПЛ

Сегодня состоятся два поединка 24 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10759 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В рамках 24 тура украинской Премьер-лиги пройдут два поединка с участием команд из группы вылета, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Первой встречей игрового дня станет баталия “Стали” и “Волыни”, которая стартует в 14:00. Оба коллектива находятся в плохом психологическом состоянии. С одной стороны, лучане имеют длительную проигрышную серию, с другой — каменчане подверглись мучительному проиграшу во Львове (0: 2), прервав весеннюю полосу успехов.

Предыдущий тур ухудшил положение обоих коллективов — “Сталь” на 8 строке, “Волынь” на последнем 12-м. Кроме того, “Волыни” в отчетном поединке не поможет Никицюк.

Второй и последний субботний поединок также состоится при участии клубов Группы вылета — “Звезда” будет принимать “Ворсклу”.

И кропивничане, и полтавчане продемонстрировали добротный футбол в предыдущем туре, что является основанием ожидать от них чего-то похожего и сейчас. Для “Звезды” это тем более важно, поскольку она выступает дома и отстает от “Ворсклы” на четыре зачетные пункты.

Стоит отметить, что к противостоянию кропивничаны подойдут с солидными потерями. На поле не появятся Бацула, Драченко и Попов.

Добавим, что данный поединок начнется в 17:00.

Украинские Национальные Новости

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