Сьогодні в Україні переважно без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні в Україні прогнозують сонячну погоду. Йтиме невеликий сніг і мокрий сніг з дощем на Заході України, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На Заході країни прогнозують мокрий дощ зі снігом вночі, та сніжну погоду вдень, на решті території опадів не очікується. Загалом денна температура становитиме −2-4° морозу, вночі від −3 до −11° морозу.
Вітер, за прогнозами синоптиків, буде переважно південним, зі швидкістю 7-12 м/с.
На дорогах країни очікується ожеледиця.