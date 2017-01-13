Сьогодні в Україні переважно без опадів

На Заході країни прогнозують мокрий дощ зі снігом вночі, та сніжну погоду вдень, на решті території опадів не очікується. Загалом денна температура становитиме −2-4° морозу, вночі від −3 до −11° морозу.

Вітер, за прогнозами синоптиків, буде переважно південним, зі швидкістю 7-12 м/с.

На дорогах країни очікується ожеледиця.