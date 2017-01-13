Сегодня в Украине преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня в Украине прогнозируют солнечную погоду. Будет идти небольшой снег и мокрый снег с дождем на Западе Украины, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На Западе страны прогнозируют мокрый дождь со снегом ночью, и снежную погоду днем, на остальной территории осадков не ожидается. В общем дневная температура составит -2-4 ° мороза, ночью от -3 до -11 ° мороза.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно южным, со скоростью 7-12 м / с.
На дорогах страны ожидается гололедица.