Сьогодні в Нідерландах пройде інспекція реконструкції MH17

Деталі

Інспекція почнеться о 11:00 за Києвом; з павільйону на авіабазі Гільзе-Рієн, де відбудеться перегляд, буде вестися пряма трансляція виїзного засідання суду. Зазначимо, що нідерландський суд побачить уламки літака вперше.

Під час огляду суд приділить особливу увагу формі та розміру ушкоджень фюзеляжу, кабіни і інших частин літака. Завершення процедур заплановано на 16:00.

Що було раніше

На засіданні 22 квітня суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання справи по суті стартує 7 червня, і розповів, які теми будуть порушуватися.



Контекст

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.



У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збиття літака рейсу MH17.



Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.