Сегодня в Нидерландах пройдет инспекция реконструкции MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В среду в Нидерландах должна состояться инспекция реконструкции сбитого над Донбассом в 2014 году рейса MH17 и его обломков. Решение провести осмотр принял нидерландский суд еще 16 апреля, передает УНН.
Детали
Инспекция начнется в 11:00 по Киеву; из павильона на авиабазе Гильзе-Риен, где состоится просмотр, будет вестись прямая трансляция выездного заседания суда. Отметим, что нидерландский суд увидит обломки самолета впервые.
Во время осмотра суд уделит особое внимание форме и размеру повреждений фюзеляжа, кабины и других частей самолета. Завершение процедур запланировано на 16:00.
Что было ранее
На заседании 22 апреля судья Хендрик Стейнхаус подтвердил, что слушание дела по сути стартует 7 июня, и рассказал, какие темы будут нарушаться.
Контекст
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.
В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.
В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.
Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.