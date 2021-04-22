У суді по MH17 повідомили про теми слухань справи по суті

Цитата:

"В ході судових засідань суд має намір зупинитися на питаннях які неодноразово піднімалися:

- Чи був рейс MH17 збитий ракетною системою "Бук"?

- Чи була випущена ракета з "Бука" з поля під Первомайським?

- Чи брали участь в цьому підсудні?", - повідомив Стейнхаус.



Деталі

За словами судді, на слуханні по суті суд обговорить, які розслідування в справі ще не завершено і чому вони все ще тривають.

У той же час, за його словами, суд вважає, що не дивлячись на те, що деякі розслідування тривають, це не заважає початку розгляду справи по суті з 7 червня.

Наступне засідання у справі заплановано на 21 травня. На ньому суд визначиться з порядком "інспекції" місця реконструкції частин літака, яка пройде 26 травня.

Доповнення



17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.



У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019 го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гиркин, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.



