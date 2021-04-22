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В суде по MH17 сообщили о темах слушаний дела по существу

В суде по MH17 сообщили о темах слушаний дела по существу

Киев  •  УНН

 • 19115 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В окружном суде Гааги в Нидерландах завершились слушания по делу о сбивании малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 года на Донбассе. В ходе сегодняшнего заседания судья Хендрик Стейнхаус подтвердил, что слушания по существу стартуют 7 июня, и рассказал, какие темы будут подниматься, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В ходе судебных заседаний суд намерен остановиться на неоднократно поднимавшихся вопросах:

- Был ли рейс MH17 сбит ракетной системой "Бук"?
- Была ли выпущена ракета из "Бука" с поля под Первомайским?
- Участвовали ли в этом подсудимые?", - сообщил Стейнхаус.

Детали

По словам судьи, на слушании по существу суд обсудит, какие расследования по делу еще не завершены и почему они все еще продолжаются.

В то же время, по его словам, суд считает, что несмотря на то, что некоторые расследования продолжаются, это не мешает началу рассмотрения дела по существу с 7 июня.

Следующее заседание по делу запланировано на 21 мая. На нем суд определится с порядком "инспекции" места реконструкции частей самолета, которая пройдет 26 мая.

Дополнение

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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