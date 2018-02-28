Сьогодні в Києві обмежили в’їзд вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов (сильні опади у вигляді снігу) та з метою безперебійної роботи спецтехніки по забезпеченню руху автотранспорту в м. Києві, тимчасово буде заборонено в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту в м. Київ 28 лютого 2018 р., з 05:00 до 10:00 год. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтодор.
У зв’язку із завершення снігоочисних робіт, з 19-00 год. 27.02.2018 р. відновлено рух для великовагових та маршрутних транспортних засобів на а/д М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, км 296 – км 340 (від м. Запоріжжя до м. Василівка).
Нагадаємо, Із 16:00 27 лютого з початком снігопаду, 275 одиниць снігоприбиральної техніки шляхово-експлуатаційних підприємств “Київавтодору” вийшли на дороги та вулиці Києва.