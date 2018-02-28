Сегодня в Киеве ограничили въезд грузовиков

В связи с завершением снегоочистительных работ, с 19-00 час. 27.02.2018 г. возобновлено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на а/д М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, км 296 — км 340 (от м. Запорожье в г.. Васильевка).

Напомним, С 16:00 27 февраля с началом снегопада, 275 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных предприятий “Киевавтодора” вышли на дороги и улицы Киева.