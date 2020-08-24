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Сьогодні у порядку денному Ради капітальний ремонт дороги Київ-Одесса та об’їзна Львова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада збереться на позачергову сесію. Серед питань - два законопроекти про капітальний ремонт і будівництво доріг, повідомляє УНН.

Сьогодні у порядку денному Ради капітальний ремонт дороги Київ-Одесса та об’їзна Львова

Йдеться про президентські законопроекти №№ 0055 та 0056.

Перший має ратифікувати фінансову угоду “Європейські дороги України ІІІ” (проект “Розвиток транс’європейської транпортної мережі”) між Україною та Європейським інвестиційним банком про залучення позики, у межах якої планується капітальний ремонт дороги Київ-Одеса та будівництво об’їзної Львова.

“Метою проекту є покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів шляхом будівництва обходу м. Львова та капітального ремонту ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса (субпроекти). Інвестиції у субпроекти сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху, швидкості, економічності і комфортності перевезень пасажирів і вантажів та позитивно вплинуть на регіональний і загальний економічний розвиток України і міжнародний імідж України”, — йдеться у супровідних документах.

Водночас законопроект № 0056 має ратифікувати ще одну фінансову угоду (проект “Транспортний зв’язок в Україні — Фаза І”) між Україною та Європейським інвестиційним банком, яким зокрема передбачено встановлення Інтелектуальних транспортних систем, а також будівництво розв’язок на дорогах.

“Очікується, що інвестиції у субпроекти (окремі невеликі дорожні об’єкти) сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху, управлінню та контролю руху автотранспортних засобів у результаті встановлення Інтелектуальних транспортних систем (ІТС) та позитивно вплинуть на регіональний та загальний економічний розвиток України”, — вказано у пояснювальних документах.

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